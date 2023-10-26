Kars'ta Uyuşturucuyla Mücadele Sürüyor! 3 Kişi Tutuklandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, sokak satıcıları, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik ekiplerince Kars merkez ve Kağızman’da yapılan 2 ayrı operasyon sonucunda 55,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler H.İ. (32), M.Ö. (21) ve R.A. (29) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen H.İ. M.Ö. ve R.A. çıkarıldıkları mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir” denildi.