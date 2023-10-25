Bitlis ve Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Bolu ve Bitlis'te uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

Bitlis ve Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen kamyoneti Anadolu Otoyolu'nda dronla takip etti. Sivil ekiplerin de otoyolda takibe aldığı kamyonet, Batı gişeleri çıkışında durduruldu.

Operasyonda, kamyonet kasasındaki baza, çekmece ve buzdolabına saklanmış 61 kilogram 700 gram skunk, 3 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Sürücü M.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ise düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 560 gram esrar ile 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

# Bolu
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