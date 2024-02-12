Feci kaza! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Feci kaza! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Son Güncelleme:

Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Akaryakıt'a dev zam! 46 liraya dayanacak... 12 şubat akaryakıt fiyatları...Akaryakıt'a dev zam! 46 liraya dayanacak... 12 şubat akaryakıt fiyatları...Ekonomi
Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor! 12 şubat pazartesi hava durumu...Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor! 12 şubat pazartesi hava durumu...Hava Durumu
# Balıkesir
Çok Okunanlar
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Üsküdar’da otomobil restorana girdi!
Üsküdar’da otomobil restorana girdi!
İşsizlik rakamları açıklandı!
İşsizlik rakamları açıklandı!
Öne Çıkanlar ..│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı ..│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Uzmanlar uyardı! “Aşırı ekran kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir” Uzmanlar uyardı! “Aşırı ekran kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir”