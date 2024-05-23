Feci yangında 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Yangın, İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kadın ve annesi komşular tarafında kurtarılan, 2 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı evde hayatını kaybetti.

Feci yangında 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Editör: Yağmur Biçen

Saat 17.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3033 Sokak'ta bulunan bir dairede meydana gelen yangında iddiaya göre, Ceylan Pehlivan, 2 yaşındaki çocuğu Emir Can Pehlivan ve anneanne Ayşe Gül evdeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, anne Ceylan Pehlivan ve anneanne Ayşe Gül, komşularca bulundukları evden çıkarıldı, 2 yaşındaki Emir Can alevlerin sardığı evde mahsur kaldı.

ÇOCUK KURTARILAMADI 


İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince dumandan etkilendiği belirlenen anneanne, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, daire içerisine giren ekipler 2 yaşındaki Emir Can Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından 2 yaşındaki çocuğun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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