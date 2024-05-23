İstanbul'da silahlı saldırı: yaralılar ve ölüler var

İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İstanbul'da silahlı saldırı: yaralılar ve ölüler var
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İstanbul Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği: “23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar iİçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.” açıklamasını yaptı.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"Bilim ve Teknoloji

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # Üsküdar # silahlı saldırı
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama: 3 il için 7.4'lük deprem uyarısı
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"
İstanbullular göç ediyor: İşte en çok tercih edilen şehirler
İstanbullular göç ediyor: İşte en çok tercih edilen şehirler
Dünyada en çok izlenen Türk dizileri! Listede hiç beklemediğiniz diziler olabilir
Dünyada en çok izlenen Türk dizileri! Listede hiç beklemediğiniz diziler olabilir
Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi
Araç sahibi olanlar dikkat! Yeni uygulama devreye girdi
Öne Çıkanlar İran Türkiye dostluğu hedefte! İşte gerçekler ve yalanlar! İran Türkiye dostluğu hedefte! İşte gerçekler ve yalanlar! 25 yıllık besicinin fiyatlara tepkisi büyük 25 yıllık besicinin fiyatlara tepkisi büyük