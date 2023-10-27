Folkart Galeri'den 100. Yıl Sergisi

İzmir Bayraklı’da Cumhuriyet’in 100. Yılına ilişkin "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, düzenleniyor.

Folkart Galery'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılacak sergiyi ziyaret edecek kişi sayısının 400 bin olması hedefleniyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak serginin 7 yıllık hazırlık sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve özel eşyaları ile döneme ilişkin belgeler yer alıyor.

Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı sergi, 31 Mart 2024'te sona erecek. Sergi, Ankara ve İstanbul'da da vatandaşların ziyaretine açılacak.