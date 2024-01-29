Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı? Gayrettepe Kağıthane metro hattı durakları nelerdir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından açılacak olan yeni metro ağı Gayrettepe Kağıthane metrosu merak konusu oldu. Duraklar ve saatleri ise sıkça aratıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul ‘Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı’nda yapılan çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Uraloğlu, “Birçok özelliği ile ‘ilk’lerin, ve ‘en’lerin projesi olan ülkemizin en hızlı metrosu ‘Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’mızın son halkası olan ‘Gayrettepe Kağıthane’ etabındaki çalışmaları tamamladık. 29 Ocak Pazartesi günü saat 11'de Erdoğan tarafından açıldı.

GAYRETTEPE KAĞITHANE METRO DURAKLARI

Gayrettepe – İstanbul Havalimanı’ arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim – Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Levent – İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika sürecek.

1. Gayrettepe

2. Kağıthane

3. Hasdal

4. Kemerburgaz

5. Göktürk

6. İhsaniye

7. Terminal 2

8. İstanbul Havalimanı

9. Kargo Terminali