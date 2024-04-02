Gayrettepe’deki yangında 6 şüpheliye gözaltı! Sicilleri dikkat çekti: Yaralama, cinsel taciz…

Gayrettepe’de çıkan yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı. İçlerinde gece kulübünün ortakları, muhasebecisi ve müdürünün de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gayrettepe’deki yangında 6 şüpheliye gözaltı! Sicilleri dikkat çekti: Yaralama, cinsel taciz…

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de tadilatta çalışan işçilerin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltılar yapıldı. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar: iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. İle sorumlu müdür İsmet Ş., İşletme Müdürü A.A.P., Muhasebeci S.A, tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E.

Şüphelilerin sicillerinde de çeşitli suçlar olması dikkat çekti.

Sorumlu Müdür İ.Ş., işyeri ortağı Şahzade Ş. İle işletme Mdürü A.A.P.’nin “kasten yaralama”dan suç kaydı olduğu görüldü. Muhasebeci S.A.’nın da daha önce “cinsel taciz” suçunu işlediği belirlendi.

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