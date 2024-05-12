Gaziosmanpaşa'da evlerinden çıkarılanlar 23 gündür çözüm bekliyor



İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde toprak kayması sonucu evlerinden tahliye edilen mahalle sakinlerinin mağduriyeti büyüyor.



Evleri hasar gören mahalle sakinleri, 23 gündür otelde konaklıyor. Ancak iddiaya göre TOKİ otel ücretini ödemediği günlerde mahalle sakinleri dışarıya çıkartılıyor.



19 Nisan'da kaymanın yaşandığı bölge daha önce riskli alan edildi, evler boşaltıldı. Kentsel dönüşüm süreci uzayınca konut sakinleri tekrar evlerine döndü. İddiaya göre günler sonra gecekonduların yanı başında yükselen TOKİ konutları toprak kaymasına sebebiyet verdi.



Bundan tam 23 gün önce mahalle kültürünün yaşandığı Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi'nde şu anda deyim yerindeyse "incin top oynuyor" Toprak kayması sonucu birçok ev tahliye edildi ve şu anda güvenlik amacı ile hem polis ekipleri hem de zabıta ekipleri.



Kimi 40 yıldır, kimi ise 30 yıldır bölgede ikamet eden mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.



