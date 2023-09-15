Gıda zehirlenmesi şüphesiyle mevsimlik işçiler hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mevsimlik işçiler, görülen baş dönmesi ve mide bulantısı nedeniyle hastaneye başvurmuşlardı. Mevsimlik işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle mevsimlik işçiler hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle mevsimlik işçiler hastaneye kaldırıldı
Editör: Süleyman Daban
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 6 mevsimlik işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yongalık Mahallesi Civek Sokak'ta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik fındık işçilerinden Askeri, Devran, Hüseyin, Medine ve Sultan Çakır ile Sedat Gürsel'in mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

Bunun üzerine Akyazı Devlet Hastanesi'ne başvuran işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Müşahede altında tutulan hastaların tedavileri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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