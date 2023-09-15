THY uçağının iniş takımında ceset bulundu

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı

THY uçağının iniş takımında ceset bulundu
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Edinilen bilgiye göre , TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı. Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.

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