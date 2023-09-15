Ek ders ücretlerinde artış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışa gideceklerini açıkladı.

EK DERS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Erdoğan, sivil anayasa tartışmalarına ilişkin olarak da tüm aktörlerin sürece pozitif katkı vermeleri gerektiğini söyledi.