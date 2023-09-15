Ek ders ücretlerinde artış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Ek ders ücretlerinde artış
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yeni Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışa gideceklerini açıkladı.

Dünya ekonomisi ve Türkiye konuşulduDünya ekonomisi ve Türkiye konuşulduGündem

 EK DERS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Erdoğan, sivil anayasa tartışmalarına ilişkin olarak da tüm aktörlerin sürece pozitif katkı vermeleri gerektiğini söyledi.

Ek ders ücretlerinde artış - Resim : 2

# ücretli öğretmenlik # zam # ek ders # artış
Çok Okunanlar
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Öne Çıkanlar Ekonomist Hakan Topkurulu'dan Korkutan Açıklama: "Londralı Tefeciler Türkiye'yi Emecekler..." Ekonomist Hakan Topkurulu'dan Korkutan Açıklama: "Londralı Tefeciler Türkiye'yi Emecekler..." Maske mesafe kuralları geri mi gelecek? Maske mesafe kuralları geri mi gelecek?