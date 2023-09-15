Dünya ekonomisi ve Türkiye konuşuldu

Teori Dergisi'nin son sayısında ses getiren "Dünya ekonomisi ve Türkiye" başlıklı kapağı Ulusal Kanal'da konuşuldu. Türkiye'nin AK Parti'nin politikalarına rağmen büyüdüğüne dikkat çekildi. Türkiye'nin doğru bir dış politikayla da kaynak üretebileceği vurgulandı.

Dünya ekonomisi ve Türkiye konuşuldu
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Türkiye'nin ekonomideki çıkış yolu masaya yatırıldı. Veriler tek tek incelendi değerlendirmeler yapıldı. Teori Dergisi'nin son sayısında ses getiren "Dünya ekonomisi ve Türkiye" başlıklı kapağı Ulusal Kanal'da konuşuldu.

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DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE KONUŞULDU

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Vatan Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ekonomist Ercan Enç ve ekonomist Serhat Latifoğlu'nun katıldığı programda Türkiye'nin AK Parti'nin politikalarına rağmen büyüdüğüne dikkat çekildi. Şule Perinçek'in sunduğu özel yayında Türkiye'nin doğru bir dış politikayla da kaynak üretebileceği vurgulandı. 500 milyar doların Türkiye getirilmesindeki kararlılık bir kez daha ortaya kondu.

Dünya ekonomisi ve Türkiye konuşuldu - Resim : 2

# ekonomi # ulusal kanal # Doğu Perinçek # türkiye
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