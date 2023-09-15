CHP cephesinde yeni gelişme! Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Prof. Dr. Örsan K. Öymen, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Öymen, konuşmasında, "Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor." dedi.

ÖRSAN ÖYMEN, CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Öymen'in CHP parti içi eleştirilerinin de yer aldığı açıklaması şöyle:

"CHP'de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda önümüzdeki yerel seçimde başarılı olma ihtimali oldukça düşüktür. Ne yazık ki CHP tabanında da çok ciddi bir tepki oluşmuş durumda CHP yönetim değişikliği gerçekleşmediği için. Demokratik bir ülkede 1 veya 2 seçimi kaybettiğinde istifa eder, ne yazık ki partimizde böyle bir dönem yaşamadık. CHP Ortadoğu'yu değil Batı ülkelerini örnek alan, onlardan etkilenen bir parti. Dolayısıyla 13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı ben baktım bulamadım." CHP kimliğini yitirmiştir. İlkelerinden uzaklaşmıştır. Bir siyasi partinin üyesi kurultay tarafından belirlenen partinin temel ilkelerine uymakla yükümlüdür. CHP'nin temel ilkeleri bellidir. Altı ok. Bunlara bütün olarak sahip çıkılması gerekir. İdeolojik bütünlük sağlanamamaktır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir. "

Bu yol M.K.Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur diyen Öymen resmen adaylığını açıkladı; "Siyaset bir dava işi, kariyer işi değil. Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol M.K.Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38 . olağan kurultay CHP Genel Başkanlığı'na aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum."

Ben sıradan işlerle klişe şablonlardan uzak durdum hayatım boyunca. Bunlar yapıma aykırı. Bende özgürlük ve bağımsızlık bir tutku. Bir şeye adaysam bir işe giriştiysem o statükonun içinde kesinlikle yapmam.

Dava için mücadele vermek doğrudur. Genel Başkanlık bir araç, amaç olduysa burada bir sorun vardır. Amaç devrim yapmaktır, amaç önce CHP'ne sonra TC'ye devrim yapmaktır.

(Özgür Özel'in adaylığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yorumu) Sayın Genel Başkan ile görüşmedim. Sayın Özgür Özel değerli bir milletvekilidir. Çok çalışkan en etkili vekillerimizden biridir. Nezaket çerçevesinde bu sürecin yürütülmesini istiyorum. "

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

20 Ağustos 1965 tarihinde doğan Örsan Öymen, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) felsefe bölümünde, yüksek lisansını New York Üniversitesi'nde felsefe ve doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)felsefe alanında yaptı.

Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapıyor. Öymen, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni, gazeteci Mustafa Örsan Öymen’in oğlu.