Özgür Özel adaylığını resmen duyurdu!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığını ilan eden Özgür Özel, partideki değişimin ülkenin değişimi için ön koşul olduğunu ifade etti.

Ülkeyi ve milleti kurtaracak olanın yine milletin azim ve kararlılığını olduğunu dile getiren Özgür Özel, şunları söyledi:

- Cumhuriyetin 100. yılına tarihimizin en büyük umutsuzluğuyla giremeyiz, buna izin veremeyiz, buna izin vermem, vermeyeceğim, hep birlikte vermeyeceğiz. Herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm üyelerimize, tüm seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarınadır. Gelin bu yeni yolu birlikte açalım, hedefe birlikte yürüyelim. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir. Bu memleket bizim, bu davet bizim, bu hasret bizim.

ÖZGÜR ÖZEL'E İLK DESTEK EKREM İMAMOĞLU'NDAN

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanlığına adaylığı ile ilgili ilk destek açıklaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.