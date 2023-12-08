Güney Koreli Turist Kayıp Çantasına Kavuştu

Tatil için İzmir’e giden Güney Koreli Kim Soo-hvan ülkesine dönüşte çantasını toplu taşıma aracı İZBAN’da unuttu. Tam 10 ay sonra İZBAN yetkilileri Güney Koreli turiste ulaştırdı. Çanta 8 bin 500 kilometre uzaktaki So Van’a teslim edildi.

Güney Koreli Turist Kayıp Çantasına Kavuştu
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Aylar sonra İzmir’de unuttuğu çantasına kavuşan Kim Soo-hvan mutluluktan havaya uçtu.

Tatil için Şubat ayında İzmir’e gelen Güney Koreli turist dönüş yolunda toplu ulaşım aracı İZBAN’da sırt çantasını unuttu.

İZBAN Kayıp Eşya Bölümü Soo-hvan’ın önce kimliğini tespit etti. Ülkesine döndüğü tespit edilince çanta paketlenerek 8 bin 500 kilometre uzaktaki evine gönderildi.

Çantasını gören Soo-hvan’ın mutluluğu kameraya böyle yansıdı. Yetkililere teşekkür ettiği bir mesaj yolladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Güney Kore # izmir # izban # turist
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