Güney Koreli Turist Kayıp Çantasına Kavuştu

Aylar sonra İzmir’de unuttuğu çantasına kavuşan Kim Soo-hvan mutluluktan havaya uçtu.

Tatil için Şubat ayında İzmir’e gelen Güney Koreli turist dönüş yolunda toplu ulaşım aracı İZBAN’da sırt çantasını unuttu.

İZBAN Kayıp Eşya Bölümü Soo-hvan’ın önce kimliğini tespit etti. Ülkesine döndüğü tespit edilince çanta paketlenerek 8 bin 500 kilometre uzaktaki evine gönderildi.

Çantasını gören Soo-hvan’ın mutluluğu kameraya böyle yansıdı. Yetkililere teşekkür ettiği bir mesaj yolladı.