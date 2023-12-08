Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergâhlardan olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Yolun Düzce kesiminde Taşaltı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bolu kesiminde ise sis, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösterdi.

Karayolları ve trafik ekipleri de bölgede kontrollünü sürdürüyor. Ekipler, sürücüleri yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oldu.