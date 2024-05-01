HAK-İş'ten Taksim Kazancı Yokuşunda 1 Mayıs anması

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet Taksim'de Kazancı Yokuşu girişindeki anıtta 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri andı.

Arslan'ın kısa bir konuşma yaptığı anmada, dua okuyan heyet daha sonra ellerindeki karanfili anıta bıraktı. HAK-İş heyeti 1 Mayıs'ı kutlayacakları Bursa'ya doğru yola çıktı.





