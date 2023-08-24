Hakkari'de 600 bağ ot ve kamyonet yandı

Hakkari'den 19 kilometre mesafede bulunan Akbulut köyünde yangın ihbarı alınması üzerine itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alev topuna dönen ot bağlarındaki kıvılcım, ot taşımada kullanılan kamyonete de sıçradı.

HAKKARİ'DE 600 BAĞ OT VE KAMYONET YANDI!

Bölgeye ulaşan itfaiye ekibi hemen yangına müdahale etti. Yapılan tüm uğraşlara rağmen Mikail Bayhan isimli vatandaşa ait 600 ot bağı ve ot taşımada kullanılan bir kamyonet tamamen yandı. Köylüler, itfaiye ekibinin gayretli çalışmaları sonucunda yangının yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldüğünü belirterek, felaket bir gün yaşadıklarını ifade ettiler.