Maltepe'de kamyon devrildi! İki işçi yaralandı

Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alandaki bir mesire alanında hafriyat kamyonu devrildi. Kazada, kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı.



Kaza, 09.30 sıralarında Maltepe fındıklı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alandaki bir mesire alanının içinde meydana geldi. İddiaya göre, mesire alanındaki çalışma için kum getiren Yaşar Demir idaresindeki 42 DGL 52 plakalı hafriyat kamyonu kumu boşalttığı sırada devrildi.





KAMYON NEDENİYLE İKİ İŞÇİ YARALANDI, HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada kamyonda bulunan 2 işçi yaralandı. Sürücü Yaşar Demir ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar arkadaşları tarafından kamyondan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayı gören Mehmet Yıldırım olaya dair şunları söyledi: