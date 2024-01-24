Hakkari'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hakkari'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hakkari'de deprem oldu
Hakkari'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Hakkari Ceylanlı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre iken, deprem saat 05:15'te meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı Hakkari deprem paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde depremAntalya'da 4.1 büyüklüğünde depremYurt
# Hakkari # deprem
Çok Okunanlar
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
NATO'ya boyun eğenler! Hangi vekil ne oy kullandı?
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Korkutan X hastalığı hakkında açıklama!
Korkutan X hastalığı hakkında açıklama!
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!
Öne Çıkanlar "ABD'nin İstediğini Yapıyoruzu Tüm Dünyaya Canlı Verdik!" │Gece Hattı - Serkan Aksarı "ABD'nin İstediğini Yapıyoruzu Tüm Dünyaya Canlı Verdik!" │Gece Hattı - Serkan Aksarı Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir! Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir!