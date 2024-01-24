Hakkari'de deprem oldu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hakkari'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Hakkari Ceylanlı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre iken, deprem saat 05:15'te meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı Hakkari deprem paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 24, 2024
CEYLANLI-(HAKKARI) https://t.co/xz0j1FH3ln
24.01.2024, 05:15:28 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli