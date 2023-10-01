Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altınlar Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta gümrük kaçağı 28 kilogram külçe altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altınlar Ele Geçirildi
Son Güncelleme:

Gümrük kaçağı altınlar polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması için titiz çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan araçta birer kilogramlık 28 külçe altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri savcılık ifadesinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Doğal Gaza Yüzde 20 Zam Geldi! BOTAŞ Yeni Zamlı Tarifeyi DuyurduDoğal Gaza Yüzde 20 Zam Geldi! BOTAŞ Yeni Zamlı Tarifeyi DuyurduEkonomi
# Hakkari # Altın # gümrük kaçakçılığı
Çok Okunanlar
Ankara'da Patlama!
Ankara'da Patlama!
Göcek'te Korkunç Kaza
Göcek'te Korkunç Kaza
İstanbul'u Sağanak Vurdu!
İstanbul'u Sağanak Vurdu!
Diyarbakır'da Bahis Operasyonu
Diyarbakır'da Bahis Operasyonu
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Öne Çıkanlar BM Dondu Kaldı! Genel Kurula Afrikalı Liderler Damga Vurdu: "Bıktık Sizden, Ders Vermeyi Kesin!" BM Dondu Kaldı! Genel Kurula Afrikalı Liderler Damga Vurdu: "Bıktık Sizden, Ders Vermeyi Kesin!" Şiddetli Yağmurlar Onlara Yaradı! Şiddetli Yağmurlar Onlara Yaradı!