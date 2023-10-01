Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altınlar Ele Geçirildi

Gümrük kaçağı altınlar polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması için titiz çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan araçta birer kilogramlık 28 külçe altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri savcılık ifadesinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.