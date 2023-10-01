Doğal Gaza Yüzde 20 Zam Geldi! BOTAŞ Yeni Zamlı Tarifeyi Duyurdu

Peş peşe gelen zamlara doğal gaz da dahil oldu. Sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza yüzde 20 zam yapıldı.

Zamlı tarifeyi Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ duyurdu. BOTAŞ'ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.