Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti Turizme Kazandırılacak

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Epiphaneia Antik Kenti'nin tanıtımı ve turizme kazandırılması için proje yürütülüyor. 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar, devam ediyor.

Hatay'da 20 Kişilik Ekiple Kazılar Sürüyor

Bölgede bu yıl 20 kişilik ekiple sürdürülen kazılarda farklı dönem ve kültürlere ait seramikler, tabaklar, kandiller ve sikkeler bulundu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, antik kentin, insanlık tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.