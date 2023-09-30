Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti Turizme Kazandırılacak

Hatay'ın tarihe ışık tutan Epiphaneia Antik Kenti'nin turizme kazandırılması planlanıyor. Kazı çalışmalarında farklı kültürlere ait çok sayıda tarihi eser bulundu.

Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti Turizme Kazandırılacak
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Epiphaneia Antik Kenti'nin tanıtımı ve turizme kazandırılması için proje yürütülüyor. 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar, devam ediyor.

Hatay'da 20 Kişilik Ekiple Kazılar Sürüyor

Bölgede bu yıl 20 kişilik ekiple sürdürülen kazılarda farklı dönem ve kültürlere ait seramikler, tabaklar, kandiller ve sikkeler bulundu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, antik kentin, insanlık tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Hatay # hatay # antik kent
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