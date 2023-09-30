İstanbul'da Ulaşım Çilesi Bitmiyor! Kabataş-Bağcılar Tramvayı Arızalandı
İstanbul'da gündemden düşmeyen toplu ulaşım arıza haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan tramvay arızasında vatandaşlar mağdur oldu, duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da toplu ulaşım arıza haberleri bitmek bilmiyor. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı, vatandaşlar mağdur oldu. Arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Aksaray Laleli-İstanbul Üniversitesi Durakları Arasında Vatandaşlar Yürümek Zorunda Kaldı
Seferlerin yapılamadığı Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi durakları arasında tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalışan bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi