Tarihi Uluçınarlar Görkemleriyle Büyülüyor! 860 Yıldır Dimdik Ayaktalar

Heybetli ve güçlü duruşunun yanı sıra uzun yıllar yaşaması ile dikkat çeken çınar ağacı 860 yaşında. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde zamana meydan okuyan Uluçınar 15 metre yüksekliği ve 12 metre gövde kalınlığı ile tarihe tanıklık ediyor.

Çınar Ağacı Görkemiyle Büyülüyor

İhtişamlı görünüşü bir çok sanat dalına konu olan Çınar Ağacı ziyaretçilerini de görkemiyle büyülüyor. Uluçınar uzun ve güçlü dallarıyla üzerinde yuva yapan kuşlara da ev sahipliği yapıyor.