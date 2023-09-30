Dere Yatağına Akaryakıt İstasyonu İddiası! Gümüşhane Halkı Tepki Gösterdi

Gümüşhane'de dere yatağına benzin istasyonu yapılacağı iddiaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Yöre halkı Bahçelik Köyü Yoncalık Mevkii İkisu-Şiran yolu kenarındaki tescilsiz alanla birlikte dere yatağının hazineden kiralanmasına tepkili.

Dere Yatağına Akaryakıt İstasyonu İddiası! Gümüşhane Halkı Tepki Gösterdi
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Dere yatağının özel şahsa kiralandığı iddia edildi. Bölge halkı hemen tepki gösterdi. Gümüşhane Bahçelik Köyü Yoncalık Mevkii İkisu-Şiran yolu kenarındaki tescilsiz alanla birlikte dere yatağının hazineden kiralanması tepkileri de beraberinde getirdi.

Gümüşhane'de Dere Yatağına Akaryakıt İstasyonu İddiası

Yöre sakinleri, birkaç ay önce Gümüşhane Devlet Su İşleri'nin yol üzerindeki marketin dereye yakın hizasından dere yatağında ıslah çalışması yaptığını belirtti. Islahın kişiye özel yapıldığı bitişiğine akaryakıt istasyonu yapılmaya çalışıldığı iddiası gündeme geldi. Gümüşhane Torul Milli Emlak Şube Müdürlüğü tarafından 2020’nin sonunda kiralanan dere yatağına, Gümüşhane DSİ 223. Şube Müdürlüğü tarafından uygun görüş alındı. DSİ’nin kurum görüşü kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yöre Sakinleri Tepki Gösterdi

DSİ’nin dere yatağına verdiği olur yazısıyla başlayan kiralama ve ardından akaryakıt istasyonu yapımına tepki gösteren yöre sakinleri, Gümüşhane İl Genel Meclisi tarafından akaryakıt istasyonu yapılmak üzere başlatılan sürecin iptal edilmesini istiyor. Dere yatağının eski haline getirilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar aksi halde mahkemeye başvuracak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Gümüşhane # gümüşhane # dere yatağı # Akaryakıt istasyonu
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