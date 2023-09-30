Susuz Kalan Hayvanlara Tankerle Su Taşındı! Van'ın Su Kaynakları Kuruyor

Kuraklık koyun sürülerini de olumsuz etkiledi. Van'ın Gürpınar ilçesinde yayla dönüşü 350 koyun susuzluktan bitkin düştü. Besicinin talebi üzerine bölgeye tankerlerle su ulaştırıldı.

Susuz Kalan Hayvanlara Tankerle Su Taşındı! Van'ın Su Kaynakları Kuruyor
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Son zamanlarda aşırı kuraklık nedeniyle Van'da baraj, akarsu ve su kaynaklarının bazıları kurudu, bazılarının da su seviyesi düştü. Su kaynaklarının kuruması, yaz boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatan göçerlerin sıkıntı yaşamasına neden oldu.

Norduz Yaylası'nda Hayvanlar Susuz Kaldı

Norduz Yaylası'nda koyunlarını otlatan ve havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başlayan Suat Avci, hayvanlarına su bulamadı. 350 koyunu bulunan Besici, belediye ekiplerinden yardım istedi. Tankerlerle koyunların bekletildiği bölgeye giden ekipler, koyunları susuzluktan kurtardı. Avci, yolculuk sırasında daha önce hayvanlarına su verdiği bölgelerdeki kaynakların tamamen kuruduğunu söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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