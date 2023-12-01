Hakkari'de Kar Kalınlığı 1 Metreyi Buldu! Yolu Açmak İçin Çalışmalar Sürüyor

Aralık ayına girdik Hakkari'de kar kalınlığı 1 metreyi buldu. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hakkari'de Kar Kalınlığı 1 Metreyi Buldu! Yolu Açmak İçin Çalışmalar Sürüyor

Hakkari'de İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin mesaisi başladı. Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu üs bölgesi yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçedeki 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe ile 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgelerinde yoğunlaştı.

Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iki askeri üs bölgesinin yolunu kısa sürede açmayı hedefliyor.

Bayburt'ta Kurtarma Çalışması 3 Saat Sürdü!

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler de kurtarıldı.

Gece saatlerinde Uzungöl'e gitmek isteyen Malezyalı 9 turistin içinde bulunduğu iki otomobil, kara saplandı.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, araçlarıyla yerleşim yerine ulaştırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hakkari # Bayburt # kar # Hava durumu
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