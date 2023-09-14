Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Kaza, Kozluk Mahallesi D-100 yanyol Orduevi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 HC 4653 plakalı Fiat marka otomobil ile 41 J 0088 plakalı Isuzu marka halk otobüsü kavşakta çarpıştı.

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HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 AĞIR YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle Kamil Saygın (48) isimli yolcu otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan Kamil Saygın'ı otomobilden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı - Resim : 2
Öte yandan kaza sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı - Resim : 3

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