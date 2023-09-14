Çöp kamyonunun üzerinden geçip sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı

Karabük'te belediyeye ait çöp kamyonunun üzerinden geçerek sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı.

Çöp kamyonunun üzerinden geçip sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı
Son Güncelleme:

Olay, Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde meydana geldi. M.O.O. idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı Karabük Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu yolda ilerleyen C.A'yı altına alarak üzerinden geçerek sürükledi.

Karabük'te seyir halindeki tır yandıKarabük'te seyir halindeki tır yandıYurt

ÇÖP KAMYONUNUN ÜZERİNDEN GEÇİP SÜRÜKLEDİĞİ YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

Kazada yaşlı adam ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çöp kamyonunun üzerinden geçip sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı - Resim : 2

# kaza # çöp kamyonu # yaşlı adam
Çok Okunanlar
41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
41 şehre yüksek hızlı tren geliyor!
Obruklar bilim insanlarını tedirgin ediyor
Obruklar bilim insanlarını tedirgin ediyor
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Mutluluk veren yiyecekler neler? Sizi mutlu edecek 8 besin
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?
Mario Balotelli geri dönüyor!
Mario Balotelli geri dönüyor!
Öne Çıkanlar "Türk Televizyonlarında İlk Defa Açıklıyorum!"-2024 Şubat-Mart'a Dikkat-Koray Kamacı - Doğan Akdeniz "Türk Televizyonlarında İlk Defa Açıklıyorum!"-2024 Şubat-Mart'a Dikkat-Koray Kamacı - Doğan Akdeniz HATSAN kaç lot verir? HATSAN halka arz kaç lot verir? HATSAN kaç lot verir? HATSAN halka arz kaç lot verir?