Hatay'da Maydanoz Hasadı Başladı! Üreticiler Ulusal Kanal'a Konuştu

Türkiye’nin önemli maydanoz üretim merkezlerinden Hatay’ın Arsuz ilçesinde hasat başladı. Tarlaya giren üretici endişeli.

Arsuz ilçesi maydanoz üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor. Şehire, pazara, markette göre fiyat 10 ila 12 lira arasında değişiyor. Ürün tarlada ise 2 liraya satılıyor. Çifti aradaki farkın çok olmamasını istiyor.

Hataylı üretici zaten narenciyeden bu yıl kar edemedi. Aynı sorunu maydanozda yaşamak istemiyor. Seneye de ekebilmek için kazanmak istiyor. Tam da bu aşamada hükümete büyük görev düşüyor.

Ürünün ucuza gitmemesi için üretici kooperatif kurulmasını istiyor. İhracatın artması çiftçinin talepleri arasında.

Depremin yol açtığı barınma sorunu nedeniyle bu sene tarımın işçileri Hatay'a gitmeyi tercih etmedi. 500 lira olan yevmiyeler 600-700 liraya kadar yükseldi