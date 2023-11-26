İstanbul'u Lodos ve Sağanak Vurdu!

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan fırtınalı ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullardından ötürü bazı yerlerde çatılar uçtu.

İstanbul'u Lodos ve Sağanak Vurdu!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarıları yapılan yağışlı ve fırtınalı hava gece saatlerinde megakent İstanbul'da etkili olmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hava sıcaklığı kent genelinde 10 derecenin altına düştü. Şiddetli lodos ve sağanak yağış, birçok yerde etkili oluyor.

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Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta bir bina ile Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü. Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokaklardaki malzemeleri kaldırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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