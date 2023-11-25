Futbol Dünyasında Dolandırıcılık Vurgunu

"Para vermedim" diyen Fatih Terim'in adı, Seçil Erzan'ın evindeki belgelerde çıktığı öne sürüldü. Öte yandan iddiaya göre Erzan'dan yatırdığının çok üzerinde para alan eski futbolcu Semih Kaya ve diğer 10 kişi hakkında tefecilik soruşturması başlatıldı. Son gelişmeler fon adı altında "Kara para mı aklanıyor?" sorusunu da gündeme getirdi.



Futbol dünyası büyük bir vurgunla gündemde. Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini ‘Fatih Terim Fonu’ adı altında dolandırıldı. Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan, dolandırıcılık suçlamasının baş şüphelisi. Ancak ortaya çıkan yeni belgeler "kara para aklama" gibi iddiaları da gündeme getirdi.



"Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok." diyen teknik direktör Fatih Terim'in adı, Seçil Erzan'ın evindeki belgelerde çıktığı öne sürüldü.



Erzan'ın evindeki aramalarında elde edilen tablo ve listelerde, Terim'in ne kadar para verip-aldığının yadığı iddia edildi. 700 bin dolar veren Terim'in 1,5 milyon dolar geri aldığı yazdığı görülen tabloda 'ödenen miktar yazılanın çok ...' notu düşüldü de iddialar arasında.

İddiaya göre Erzan'e verdiği paranın üzerinde para alan eski futbolcu Semih Kaya ve diğer 10 kişi hakkında tefecilik soruşturması başlatıldı.



Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan ifadesinde "Ben dolandırıcı değilim. Beni ben dolandırdım. İddianamede adı geçenlerle paradan para kazanma konusunda ortak noktamız vardı" dedi.



Erzan, 7 buçuk milyon dolar parası batan Arda Turan ile 4.2 milyon dolar kaybeden Emre Belözoğlu’ndan aldığı paraların bir bölümünün Semih Kaya ile bu kişinin menajerine verdiğini söyledi. Semih Kaya’nın Bodrum’da 4.2 milyon avroya villa aldığını söyledi. Kaya'nın "MİT başkanını tanıyorum” diyerek kendisini tehdit ettiğini de belirtti.

Arda Turan'dan 13,9 milyon dolar aldım 6 milyon 600 bin doları geri ödedim.

Muslera'dan 1 milyon 200 bin dolar aldım 700 bin dolar geri ödedim.

Emre Belözoğlu'ndan 4 milyon 200 bin dolar aldım ancak bir ödeme yapmadım.

Mert Zeydanlı'dan 2 milyon 200 bin dolar aldım ancak sadece 400 bin dolar parayı ödedim.

Volkan Bahçekapılı'dan 1 milyon 400 bin dolar, sonra 1 milyon 492 bin dolar ve son olarak 400 bin dolar parayı 2023 senesi mart ayı içerisinde elden teslim aldım.