Hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis

Olay, Kayseri'de yaşandı. Özbekistan uyruklu S.G. (31) isimli kadını sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesaj atarak taciz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan doktor Ö.T. (49), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis
Editör: Yağmur Biçen
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Kayseri'deki özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak çalışan Ö.T., geçen yıl 28 Eylül'de iddiaya göre, 5 yıl önce ameliyatını yaptığı Özbekistan uyruklu hastası S.G.'ye sosyal medya hesabından cinsel içerikli mesajlar attı. S:G’nin şikayeti sonrası doktor hakkında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı. 

"MESAJIM CİNSEL AMAÇLI DEĞİLDİR"

Kayseri 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, mağdur ve sanık katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Ö.T. önceki ifadesinde, "Müşteki benim hastam olur. Ameliyat ettim. Sosyal medyadan takip ettiğini fark ettim. Bundan dolayı da ameliyatı ile ilgili yazdım. Yaptığım ameliyat daha sonra tekrarlamaya meyilli olduğu, uzun süre de kontrole gelmediği için yazdım. Mesajım cinsel amaçlı değildir. Benzer durumlarda başka hastalara da durumlarını sorarım. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

"HESABI ÇALINDI SANDIM"

Şikayetçi olduğunu söyleyen S.G. ise, "Sanık doktorum olur. Bana bir doktorun mesaj atabileceğini düşünmediğim için hesabının çalındığını düşündüm. Bana sorduğu sorular tuhafıma gitti. Eşime hemen söyleyemedim. Bu mesajları cinsel amaçla yazdığını düşünüyorum" dedi.

Mahkeme hakimi sanık Ö.T.'yi, 'cinsel taciz' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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