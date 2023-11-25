AK Partili Vekilden "Tezgah" Çıkışı

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, parti içinde kendisine yönelik tuzak kurulduğunu açıkladı. Artvin Milletvekili Çelik, Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki iftar yemeğinde ve Şanlıurfa Havaalanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde hain tezgahlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.



Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik, “milli tarım”dan rahatsız olanlar tarafından TRT’deki Payitaht dizisine bile konu edilidğini ifade etti.



Dizi sahnesinde Kasap Loncası Başkanı görevden alınıyordu. Dizide 2. Abdülhamid, “önce namınızı duyurmanız gerek” diyerek göreve getirdiği yeni bakanın Namet’in sahibi Faruk Kayar olması dikkat çekmişti.



AK Partili Çelik paylaşımının devamında da "Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum. Dava sahibi olmak; SABRETMEYİ, LİDERE GÜVENMEYİ, HAKKIN GALİP GELECEĞİNE İNANMAYI GEREKTİRİR, şikayeti ve müdahale edin demeyi değil" ifadelerini kullandı.



Ak Parti Milletvekili Faruk Çelik, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusu yapması tartışmasında da taraf olmuş ve Anayasa Mahkemesi üyelerine sahip çıka paylaşım yapmıştı.