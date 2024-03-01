Hatay'da mera alanına konut tartışması

Hatay'da mera alanına TOKİ'nin konut yapacak olması tepkilere yol açtı. Endişeli köylüler, "Mera elimizden giderse hayvancılık yapamayız" diyorlar.

Hatay’ın Kumlu ilçesi Uzunkavak, Karasüleymanlı, Azğınlı ve Akkerpiç köyünde yaşayanlar geçimimi hayvancılıkla sağlıyor. Mera alanına konut yapılırsa, köylünün gelir kapısı kapanacak.

Köylüler konut yapımına karşı değil, sadece mera alanına dokunulmamasını istiyor.

Konut inşaası planlanan merada 14 binden fazla hayvan otlatılıyor.

Köylüler kararın yeniden gözde geçirilmesini talep ediyor. Konutların yapılacağı alanda 6 Şubat depremlerinde oluşan derin yarıklar da dikkat çekiyor.