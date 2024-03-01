Hatay'da mera alanına konut tartışması

Hatay'da 14 bin hayvanın otlatıldığı meraya konut yapılacak. Hayvancılıkla uğraşan köylüler, projeye karşı çıkıyor. "Devlet başımızın tacı ama meramızı elimizden almayın" diyen köylüler, başka bir noktaya konut yapılmasını istiyor.

Editör: Hüseyin Güler
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Hatay'da mera alanına TOKİ'nin konut yapacak olması tepkilere yol açtı. Endişeli köylüler, "Mera elimizden giderse hayvancılık yapamayız" diyorlar.

Hatay’ın Kumlu ilçesi Uzunkavak, Karasüleymanlı, Azğınlı ve Akkerpiç köyünde yaşayanlar geçimimi hayvancılıkla sağlıyor. Mera alanına konut yapılırsa, köylünün gelir kapısı kapanacak.

Köylüler konut yapımına karşı değil, sadece mera alanına dokunulmamasını istiyor.

Konut inşaası planlanan merada 14 binden fazla hayvan otlatılıyor.

Köylüler kararın yeniden gözde geçirilmesini talep ediyor. Konutların yapılacağı alanda 6 Şubat depremlerinde oluşan derin yarıklar da dikkat çekiyor.

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