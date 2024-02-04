Hataylı depremzede konut bekliyor

Hatay'da yıkılan bina sayısı 260 bin. İhaleye çıkarılan konut sayısı da 33 bin ancak bunun da yüzde 40'ı tamamlandı.

Depremzedenin mağduriyeti devam ediyor. Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Bürosu Başkanı Osman Yılmaz Hatay'dan seslendi, Yılmaz "sizi enkaz altında bırakan bu sisteme oy vermeyin" dedi.

Hatay can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımında depremde en büyük kaybı yaşayan il oldu. Toparlanması zaman alacak. Depremzedenin konut ihtiyacı henüz çözülemedi.

Açıklama yapan Vatan Partisi Meslek Örgütleri Merkez Bürosu Başkanı Osman Yılmaz, sistemi eleştirdi.

Yılmaz, İskenderun'dan seçmene seslendi. Hatay'ı ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Partilerin rant kavgasına dikkat çekti. Uyarılarda bulundu. "Çözüm Vatan Partisi'nde" dedi.

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