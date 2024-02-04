Nazım Hikmet Rusya'da anıldı



Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, anma töreninde yaptığı konuşmada, sanatın evrensel olduğunu belirterek "Nazım Hikmet, ölümünden yıllar sonra bile buradaki Türkleri ve Rus dostlarımızı aynı salonda buluşturabiliyor. Sanatın evrenselliğini bir kez daha bize kanıtlıyor." dedi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi ve Rusya Federasyonu Sinematograflar Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe Sinema sanatçısı Türkan Şoray da katıldı.



Etkinliğe Türk ve Rus vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.



Anma töreninde başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı "Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filmi Türkçe alt yazılı olarak Rusça gösterildi.