DEM Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı?

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için resmi başvuru yapması bekleniyor.



PKK’nın siyasetteki yeni yüzü Dem Parti İstanbul’da kendi adayları ile seçime gireceklerini ilan etti.



Bir taraftan CHP ile yerel seçim işbirliği görüşmelerine devam eden Dem Parti’nin Ak Parti ile de pazarlık yaptığı kulislere yansıyan bilgiler arasındaydı.



CHP ile bir süredir yerel seçimlerde iş birliği görüşmeleri yapan Dem Parti'den yeni bir atak geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin İstanbul'da aday çıkaracağını açıkladı.



Dem parti, İstanbul dışında Ankara ve Antalya'da da seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ilan etti.

Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ise Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın başvuru yapması bekleniyor.