CKD üyeleri Ankara'da buluştu

Cumhuriyet Kadınları Derneği “Cumhuriyetin 100'üncü yıl kahvaltısında” buluştu. Etkinlikte Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hacer Öztürk'ün "Bir Asırlık Destan Kuvayi Milliye" kitabının tanıtımı da yapıldı.

Editör: Sinem Yıldarı
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Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri “Cumhuriyetin 100'üncü yıl kahvaltısında” buluştu.

Etkinlikte CKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Hacer Öztürk'ün "Bir Asırlık Destan Kuvayı Milliye" kitabının tanıtımı da yapıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneğinin buluşmasına çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisi ile akademisyen katıldı. Vatan Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Murat Demirbaş’ta etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Ankara'da düzenlenen kahvaltı etkinliği opera sanatçısı Şakir İsaoğulları'nın seslendirdiği şarkılarla renklendi.

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