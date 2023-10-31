İBB İşçileri Yine Haklarını Alamadı! Belediye-İş Sendikası'ndan Açıklama Geldi

İBB, Belediye–İş Sendikası ile imzaladıkları Toplu İş Sözleşmesi'ne uymadı. 2 aydır ücretlerini eksik alan işçiler geriye dönük seyyanen ücretlerini de alamadı. İşçiler grevdeyken gece yarısı İBB ile masaya oturarak anlaşma sağlayan Belediye-İş, İBB’ye mağduriyetin giderilmesi için çağrı yaptı.

İBB İşçileri Yine Haklarını Alamadı! Belediye-İş Sendikası'ndan Açıklama Geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSTON ve İSBAK çalışanları yine haklarını alamadı.

2 ay önce Belediye–İş Sendikası’nın İBB ile masaya oturarak imzaladığı Toplu iş sözleşmesinin gereklilikleri yerine getirilmedi.

İşçinin hakkının yendiği süreçle ilgili açıklamayı ise Belediye – İş yaptı, "İşçinin mağduriyeti giderilmelidir."’ dedi..

- Yasal olarak imzalanmış sözleşmenin uygulanmaması nedeniyle üyelerimiz iki aydır toplu sözleşmeden kaynaklı ücretlerini eksik almaktadır. Ayrıca geçmiş döneme ait sözleşmeden kaynaklı bir defaya mahsus 20.000 TL net seyyanen tutarındaki geriye dönük alacakları da ödenmemiştir. Hayat pahalılığının yaşam koşullarını dayanılmaz hale getirdiği ülkemiz koşullarında yasal olarak imzalanan sözleşmenin uygulanmaması, geçim sıkıntısı yaşayan üyelerimizi daha da bunaltmaktadır.
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# ibb # işçi # maaş
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