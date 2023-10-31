İBB İşçileri Yine Haklarını Alamadı! Belediye-İş Sendikası'ndan Açıklama Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSTON ve İSBAK çalışanları yine haklarını alamadı.

2 ay önce Belediye–İş Sendikası’nın İBB ile masaya oturarak imzaladığı Toplu iş sözleşmesinin gereklilikleri yerine getirilmedi.

İşçinin hakkının yendiği süreçle ilgili açıklamayı ise Belediye – İş yaptı, "İşçinin mağduriyeti giderilmelidir."’ dedi..