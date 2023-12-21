İlk Türk Uzay Yolcusunun Gidiş Tarihi Ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı 'Ax3 Misyonu', olumsuz hava koşulları ve 'SpaceX' planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024’e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.