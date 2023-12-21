AK Parti Sıcak Para Mesaisinde

Şimşek yönetiminin yurt dışında fon arayışları devam ederken, Merkez Bankası Ocak ayında "yatırımcı günleri" adı altında yabancı sermaye çevreleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. Sıcak paranın tehlikelerine dikkat çeken ekonomi uzmanları, geçmişte yaşananları hatırlatarak, Hükümeti uyarıyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde, yurt dışında sıcak para arayışlarını reddetti. Şimşek, "sıcak para peşinde değiliz. Sıcak paranın tehlikelerinin farkındayız” dedi.



Bakan Şimşek, “tehlikelerinin farkındayız” dese de ekonomi yönetiminin yabancı fon ve kredi kuruluşlarıyla temasları hız kesmiyor.



Bakan Şimşek, göreve geldiği süreçte ABD, İngiltere, Fransa gibi finans merkezlerinde yatırımcılarla buluştu ve BAE, Katar, Suudi Arabistan'ı kapsayan bir Körfez turu yaptı. Şimşek’in son rotası İspanya’ydı..



Ayrıca Merkez Bankası, Ocak ayından itibaren “Yatırımcı Günleri” adı altında yabancı sermaye çevreleriyle buluşmalar düzenlemeye hazırlanıyor. Bu buluşmalardan ilki, 11 Ocak’ta ABD’de yapılacak.



Tüm bu süreç devam ederken, ekonomi uzmanları sıcak paranın tehlikelerine dikkat çekiyor. Yakın geçmişte yaşananları hatırlatarak, Hükümeti uyarıyor.