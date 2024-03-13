İmamoğlu: "Bu da size kapak olsun!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi. İmamoğlu, “2 metronun parasını bizden kestiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronu durumuna düştüler, bu da size kapak olsun” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise İstanbul’da 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı olmadığını söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşılabilir İstanbul’ Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. İmamoğlu'nun hedefinde Ulaştırma Bakanlığı vardı.



İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroların bütçesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığını söyledi.



İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı'nı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronu olarak nitelendirdi.



Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise İstanbul’da 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı olmadığını

Bahçelievler’de “Erzurumlular ile İftar Sofrası” programında konuşan Kurum, vaatlerini de sıraladı. Kentteki metro hattını 5 yılda 650 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.



