Hamza Dağ: “1 Nisan’da kaybeden olmayacak”

Yerel seçime sayılı günler kaldı. Adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışması yaptığı Kınık ilçesinde İzmirlilere seslendi. Dağ, “İzmir’de 1 Nisan günü kaybedeni olmayan bir hikaye yazacağız” dedi.



Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışması nedeniyle Kınıklılarla bir araya geldi.



Dağ, Cumhur İttifakı Kınık Belediye Başkan Adayı Sami Mollaahmet ile birlikte ilçedeki Kınık Belediyespor Kapalı Halısahası’nın açılışını yaptı. İzmirlilere seslenen Dağ, “1 Nisan’da kaybeden olmayacak” dedi.



İddialı konuşan Dağ, “31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız” ifadelerini kullandı..



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Kınık pazaryerinde İYİ Parti'li rakibi Ümit Özlale ile karşılaştı. Kucaklaşan adaylar birbirlerine başarı diledi.