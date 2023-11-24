İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Ankara Ziyaretiyle İlgili Konuştu: "Bizim Gündemimiz Hizmet"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Kasım ayı içerisinde ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımların takibini yapmak, projeler ile ilgili istişarelerde bulunmak için Ankara’da bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükleri ziyaret ederek çok sayıda temasta bulundu.

Daha güzel bir İncirliova için ilçenin ihtiyacı olan yatırımları Ankara’nın yoğun gündemleri arasına sokan Başkan Kaya, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, ilgili bakanlıklara bağlı genel müdürler ve kurumların üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Bakan Özhaseki ile Görüştü

Başkan Kaya, Ankara temasları doğrultusunda ilçeye kazandırılması planlanan gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve bireysel antrenman spor salonu gibi pek çok yatırımın yanı sıra vatandaşların artan kentsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeterli kaynağın oluşturulması, rutin belediye hizmetlerinin daha modern araçlarla yerine getirilmesi ve alternatif yatırımlarla kentin kalkınması gibi pek çok proje için görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Kaya, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi.

Görüşmelerin Ana Başlığı "Hizmet"

Ankara temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya şöyle konuştu: