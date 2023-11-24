Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan 24 Kasım Mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Erol, öğretmenlerin toplumun aydınlık geleceğinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, öğretmenlerin bu kutsal meslekteki önemine dikkat çekti ve aynı zamanda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını ifade etti.

Başkan Mehmet Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

- Eğitim, toplumlarımızın temel direğidir ve bu önemli sürecin en kıymetli aktörleri öğretmenlerimizdir. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, fedakarca görevlerini yerine getirerek, genç nesillerimizi bilgi, sevgi ve değerlerle donatmaktadır. Onlar, öğrencilerimizin hayatlarını şekillendiren, onlara rehberlik eden, öğrenme aşkını aşılayan gerçek kahramanlardır.

Başkan Erol, öğretmenlerin mesleklerini büyük bir özveriyle icra ettiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz, her bir öğrencinin potansiyelini keşfetmeye çalışırken, aynı zamanda toplumumuzun aydınlık yarınları için çaba harcamaktadırlar. Bugün, onların değerli katkılarını anlamak ve takdir etmek adına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum. Aynı zamanda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü, eğitimdeki öncülüğü ve vizyonu için bir kez daha anıyor, kendisine minnettarlığımızı sunuyoruz." dedi.