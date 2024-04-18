İş arayanlar dikkat! 585 cankurtaran alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSYÖN tarafından İŞKUR'da yayınlanan ilanda, Mayıs ve Eylül ayları arasında geçici olarak istihdam edilmek üzere 587 cankurtaran personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İSYÖN cankurtaran personel alımı için başvuru şartları neler? Cankurtaranlar nerede çalışacak? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

İSYÖN CANKURTARAN ALIMI YAPACAK: BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İSYÖN tarafından yayınlanan personel alımı ilanında, cankurtaran alımı için başvuru şartlarına şu sözlerle yer verildi:

Bu pozisyonda çalışacak olan adayların asgari gümüş cankurtaran sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Ancak bu pozisyon için sertifikalı yeterli aday bulunamaması halinde Şirketimiz organizasyonunda Türkiye Su Altı Sporları Federasyonun yetkilendirdiği eğitim kurumu ile işbirliği içerisinde teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi akabinde başarılı olan adayların sertifika almaları sağlanacaktır.

13.05.2024 tarihinde kırkbir yaşından gün almamış olmak.

T.C. Vatandaşı olmak.

Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

Kamu hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edecek adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

CANKURTARANLAR NEREDE GÖREV ALACAK?

Çatalca İlçesi (Çilingoz, Karacaköy, Ormanlı, Yalıköy, Çobankule), Arnavutköy İlçesi : (Durusu-Karaburun Arka Deniz, Yeniköy), Eyüp İlçesi : (Ağaçlı), Sarıyer İlçesi : (Kısırkaya), Beykoz İlçesi : (Riva Merkez, Riva Elmasburnu, Riva M.Y.O.) Şile İlçesi (Sahilköy, Dogancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy, Kumbaba, Ayazma, Ağlayankaya, Uzunkum, Akçakese, Kabakoz, Kurfallı, Ağva, Kilimli, Karakiraz-Kurna, İmrenli, 44 Evler Sitesi Önü), Kadıköy İlçesi : (Caddebostan 1, Caddebostan 2), Bakırköy İlçesi : (Çiroz, Güneş), K.Çekmece İlçesi : (Menekşe 1, Menekşe 2), Avcılar İlçesi : (Denizköşkler), Beylikdüzü İlçesi : (Gürpınar), B.Çekmece İlçesi : (Kumburgaz, Kamiloba-Celaliye, B.Çekmece Merkez, Mimarsinan, Güzelce), Silivri İlçesi : (Selimpaşa, Silivri Merkez, Çanta, Semizkum, Gümüşyaka, Basınkent 4 Sitesi Önü, Başkent Sitesi Önü, Bizimköy Park Sitesi Önü, Uyumkent Sitesi Önü)

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru Tarihleri: Genel Başvuru - 07.02.2024-30.04.2024

Başvuru Adresi: https://kariyer.ibb.istanbul/

Başvuru kılavuzu: https://media.iskur.gov.tr/80392/isyon.pdf