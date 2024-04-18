Bursa İznik'te define faciası: Üç kişi zehirlenip öldü

Bursa İznik'te define ararken girdikleri mağarada jeneratörün gazından zehirlenen üç kişi can verdi.

Bursa İznik'te define faciası: Üç kişi zehirlenip öldü
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Bursa'nın İznik ilçesinde define kazısı sırasında mağaraya yerleştirdikleri jeneratörün gazından zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kişinin baba-oğul olduğu öğrenildi.

İznik'te define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38) kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi. 

MUHTAR JANDARMAYI ARADI 

Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren bu kişilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan yakınları, bir süre sonra onlardan haber alamayınca mahalle muhtarını aradı. 

Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. 

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağarada bulunan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 

Ekipler, gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetlerini çıkarmak için çalışma başlattı.
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